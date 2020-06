Bloodstained passe le million de ventes

Koji Igarashi aura donc réussi à bien rebondir après son départ de Konami :vient de dépasser le million de ventes (PC, PS4, One, Switch), permettant de mettre à jour la feuille de route de ce Metroidvania qui doit encore tenir quelques promesses au niveau des paliers financés lors de la campagne de financement.23 juin (juillet sur Switch) :- Arrivée du mode « Boss Revenge » où il faudra affronter la totalité des boss à la suite, si possible en allant le plus rapidement possible.- Davantage d'options de personnalisation pour les avatars.Pour cet été :- Ajout des modes Chaos et Versus- Ajout du mode Classic- Contenu cross-overPour la fin d'année :- Contenu cross-over- Nouveau personnage jouable