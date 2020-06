Le Xbox Game Pass accueille No Man's Sky, Kingdom Hearts et Thronebreaker Le Xbox Game Pass accueille No Man's Sky, Kingdom Hearts et Thronebreaker

C'est un bien beau mot de juin qui attend les abonnés Xbox Game Pass avec de bien belles cartouches dont l'arrivage commencera demain, en notant que c'est justement à cette même date que No Man's Sky accueillera sa MAJ cross-play entre tous les supports. Voici donc.



11 juin :

- Battletech (PC)

- Battlefeet Gothic Armada 2 (PC)

- Dungeon of the Endress (PC et Xbox)

- Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 (Xbox)

- Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue (Xbox)

- No Man's Sky (PC et Xbox)



18 juin :

- Bard's Tale Remastered (PC et Xbox)

- Thronebreaker (Xbox)