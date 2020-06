Animal Crossing : New Horizons a fait plus de 10 millions de ventes en dématérialisé Animal Crossing : New Horizons a fait plus de 10 millions de ventes en dématérialisé

Comme n'importe quel éditeur, Nintendo fait peu à peu son trou dans le secteur dématérialisé et tient probablement son champion pour les années à venir car il y aura du challenge pour le dépasser : Famitsu révèle que Animal Crossing : New Horizons a dépassé les 10 millions de ventes uniquement sur l'eShop. On peut dire merci à l'épidémie et au confinement (façon de parler, on est d'accord).



Pour rappel, le jeu tournait à 13,4 millions d'unités vendues (physiques et dématérialisées) il y a un peu plus d'un mois, et nul doute qu'il a dû prendre de nouvelles hauteurs depuis tant il a dû mal à quitter les charts de certains pays, particulièrement au Japon où il n'a été délogé de son trône qu'une seule fois depuis son lancement en mars (juste le temps que FFVII Remake nous fasse coucou).