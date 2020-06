[Rumeur] Le prochain Housemarque (Resogun, Super Stardust...) au lancement de la PlayStation 5 [Rumeur] Le prochain Housemarque (Resogun, Super Stardust...) au lancement de la PlayStation 5

Plus tôt cette année, nous apprenions que Housemarque mettait en pause le chantier de Stormdivers (son Battle Royale) pour que l'intégralité de l'équipe se focus sur un projet « plus grand et ambitieux », supposé être le fameux AAA en préparation depuis 3 ans, et qui serait enfin autre chose qu'un produit à tendance arcade auquel le studio nous a habitué.



Et sachez que les sources de GameReactor viennent de citer la raison de tout cela : le mystérieux projet serait un titre PlayStation 5 qui devrait être présent dès le lancement de la console en fin d'année, ce qui deviendrait presque une habitude puisque Housemarque était déjà là pour la sortie de la Vita (Super Stardust Delta), de la PS4 (Resogun) et même le PSVR (Super Stardust Ultra).



De fait, possibilité d'une annonce ce jeudi.