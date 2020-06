SNK maintient le retour de Metal Slug pour 2020 SNK maintient le retour de Metal Slug pour 2020

C'est vrai qu'avec cette année pas du tout comme les autres, on en avait oublié que SNK Corporation était censé sortir un tout nouveau Metal Slug. Si, si. Et… hé bien, sachez juste qu'il est toujours prévu pour cette année comme vient de l'annoncer le directeur exécutif Se-Hwan Jeon, qui ajoute qu'un spin-off mobile est également en préparation, toujours en 2D mais avec un gameplay différent.



Voilà. Plus qu'à attendre une présentation, peut-être dans le cadre du Summer of Gaming, et on souhaite pour la firme et les fans un retour aussi réussi que pour King of Fighters et Samurai Shodown.