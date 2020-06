PlayStation 5 : le RDV est pris pour jeudi

Comme attendu, ou du moins comme on l'espérait, le programme de cette fin de printemps s'est décalé d'une semaine seulement après les événements US, et c'est donc pour cela que le show PlayStation 5 aura bien lieu cette semaine, plus précisément le jeudi 11 juin à 22h00 (heure FR).Allez, cette fois, c'est la bonne. Normalement.L'information n'est pas encore officielle mais difficile d'avoir un doute puisque la pub avec cette date a été diffusée sur Twitch (en avance visiblement), dans plusieurs langues.C'est bon, c'est officiel.