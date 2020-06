The Last of Us : un premier réalisateur (Johan Renck) pour la série TV HBO The Last of Us : un premier réalisateur (Johan Renck) pour la série TV HBO

Voir plusieurs réalisateurs sur une même série TV est commun, et HBO a trouvé sa première tête d'importance pour l'adaptation de The Last of Us en la personne de Johan Renck, ayant travaillé sur Chernobyl mais aussi certains épisodes de Breaking Bad.



L'homme a néanmoins précisé auprès du site Discussing Film qu'il s'attarderait « au moins » sur le pilote, ce qui donne un indice clair sur le fait que la série devrait couvrir plusieurs saisons. En effet, si vous connaissez Renck, sachez que l'homme agit aujourd'hui de trois façons comme il l'a déjà décrit lui-même : soit il préfère s'occuper de tout dans le cadre d'une mini-série (Chernobyl), soit il s'amuse à toucher à des séries dont les épisodes sont totalement indépendants les uns des autres (genre Black Mirror) soit il ne planche que sur le pilote dans le cas d'une série plus ou moins longue (ce qu'il a notamment fait avec Vikings).



The Holywood Reporter avait d'ailleurs révélé plus tôt cette année que la série reprendrait les principaux éléments du premier jeu (avec probablement quelques libertés) mais pourrait bien aller jusqu'aux événements de sa suite, à venir la semaine prochaine s'il y a besoin de le rappeler.



Faute d'acteurs connus pour le moment, voici les autres noms derrière le projet.



Boîtes de production :

- PlayStation Productions

- HBO



Scénario et Producteurs exécutifs :

- Neil Druckmann (Naughty Dog)

- Craig Mazin (série Chernobyl)



Autres producteurs exécutifs :

- Evan Wells (Naughty Dog)

- Carolyn Strauss (séries Game of Thrones et Chernobyl)



Réalisateur :

- Johan Renck (Chernobyl, Breaking Bad)



Compositeur :

- Gustavo Santaolalla (TLOU 1 & 2)