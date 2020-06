Square Enix a recruté en douce un vétéran de Capcom, en vue d'un futur ''action-RPG AAA'' Square Enix a recruté en douce un vétéran de Capcom, en vue d'un futur ''action-RPG AAA''

Dans le département de Naoki Yoshida (toujours sur FFXIV), on ne prépare pas Final Fantasy XVI en secret vu que le producteur a balayé la rumeur avec un coup de pied, mais ça ne veut pas dire que la branche va essentiellement tourner autour de l'increvable MMO.



Et il aura fallu attendre une mise à jour de l'organigramme pour découvrir que Square Enix a recruté en douce un certain Ryota Suzuki, ancienne star de Capcom qui a notamment bossé à la conception sur Devil May Cry 5 et Dragon's Dogma, mais également à la planification des combats sur des titres variés comme DMC4, Marvel VS Capcom 2 ou encore l'adaptation de Jojo's Bizarre Adventure.



Bref niveau action, le mec s'y connaît et c'est finalement sans surprise que son projet actuel au coeur du département précité tourne sur un « action-RPG AAA » dont on ne sait malheureusement rien, mais qui vient encore une fois prouver que le tour par tour est globalement de l'histoire ancienne chez Square Enix, sauf quand on veut se la jouer nostalgie (Octopath Traveler) ou quand il s'agit d'un Dragon Quest pour ne pas risquer un scandale national.