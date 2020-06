Charts UK : du foot, du fitness, des promos et l'entrée de Clubhouse Games Charts UK : du foot, du fitness, des promos et l'entrée de Clubhouse Games

FIFA 2021 a toutes les chances de se dévoiler lors de l'EA Play Live (donc la semaine prochaine du coup) mais Electronic Arts continue de ramasser le pognon sur l'édition 2020, revenue en tête du classement UK grâce à divers promotions, notamment sur PlayStation 4 où les « Day of Play » de Sony continuent de faire leur effet (TLOU Remaster et Spider-Man).



Coté Switch, outre le retour de Ring Fit Adventure grâce à de nouveaux approvisionnements (+1160 % « seulement » par rapport à la semaine dernière), notons l'entrée de 51 Worldwide Games qui prouve que le casual-gaming peut encore se faire une petite place, tandis que l'on constatera la chute libre de Xenoblade Chronicles (qui passe de la première à la 28e place) et le débarquement bien discret de The Outer Worlds (30e place).



1. FIFA 20 (+4)

2. Ring Fit Adventure (Retour)

3. Animal Crossing : New Horizons (-1)

4. Call of Duty : Modern Warfare (+1)

5. Grand Theft Auto V (-1)

6. 51 Worldwide Games (New)

7. Mario Kart 8 Deluxe (+5)

8. The Last of Us : Remastered (+1)

9. Star Wars Jedi : Fallen Order (-2)

10. Marvel's Spider-Man (+4)