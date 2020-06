FFXVI : Naoki Yoshida dément les rumeurs FFXVI : Naoki Yoshida dément les rumeurs

Léger coup de balai sur une des nombreuses rumeurs de 4chan qui s'avéraient donc être un fake (c'est toujours une chance sur deux de ce coté) : que Final Fantasy XVI soit ou non en préparation, et c'est sûrement le cas, il ne sera pas dirigé par Naoki Yoshida qui vient de démentir les bruits de couloirs à ce sujet.



L'homme ajoute qu'il était et reste en charge du MMO à succès Final Fantasy XIV, et ça ne changera pas avant au moins plusieurs années.