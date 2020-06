[Emeutes US] Reports des shows du week-end et de la nouvelle Saison de Fortnite [Emeutes US] Reports des shows du week-end et de la nouvelle Saison de Fortnite

Le mouvement « Black Lives Matter » aux USA et tout ce que ça englobe actuellement continuent d'avoir une incidence sur le média et c'est une nouvelle vague de report qui doit aujourd'hui être spécifié :



- Le PC Gaming Show du 6 juin est reporté au 13 juin.

- Le Future Games Show de GamesRadar est également reporté au 13 juin.

- La Saison 3 de Fortnite prévue cette semaine est désormais attendue le 17 juin, avec event final deux jours avant.



Nous mettrons à jour la news dans la journée si besoin et on vous épargnera les communiqués qui sont tous globalement des copiés/collés à base de mots clés.