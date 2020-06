Le Future Games Show se tiendra ce samedi

A défaut de la grande messe annuelle, on ne manquera pas de petits shows périodiques pour la fin du printemps et le début de l'été, et alors que bien des regards sont naturellement tournés vers le show PlayStation 5 de jeudi, voilà que GamesRadar précise ses plans concernant son « Future Games Show 2020 » : le RDV est désormais pris pour ce samedi 6 juin à 23h30 (heure FR), avec à la barre Emily Rise et Nolan North (deux des doubleurs attitrés de la série Uncharted) pour présenter une trentaine de titres entre AAA et jeux indés.Voici quelques uns des tiers présents :- Square Enix- Hi-REZ Studios- Devolver Digital- Deep Silver- Curve Digital- Merge Games- Raw Fury- Team 17