Monolith revient sur la mise à mort de Xenogears 2

Profitant du lancement aujourd'hui même de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sur Switch, Hirohide Sugiura de Monolith Software est revenu sur une bien vieille affaire concernant cette franchise pas comme les autres puisque avant Xenoblade, il y avait Xenosaga chez Bandai Namco, et avant cela, il y avait surtout le bien culte Xenogears du coté de Square Enix, RPG incroyable d'ambition (surtout au niveau du scénario) bien que déjà touché par de sévères problèmes de développement, amputant une partie du jeu pour laisser les joueurs enchaîner le dernier morceau avec quasi-exclusivement dialogues et cinématiques.



Mais qu'importe, même si le titre n'a pas connu un succès tonitruant sur PS1, une suite était censée être au programme, évidemment chez celui que l'on appelait encore Squaresoft à l'époque… qui n'avait malheureusement plus un yen à confier pour des projets de moindre envergure. Car on apprend que la volonté d'un Xenogears 2 est arrivée en même temps que le développement conjoint de Final Fantasy IX, Final Fantasy X et le MMO Final Fantasy XI, mais aussi et surtout un dernier projet annexe qui a vulgairement foutu la merde : un certain Final Fantasy : Les Créatures de l'Esprit, œuvre cinématographique à très haut budget vers laquelle Squaresoft a préféré se tourner plutôt que de donner sa chance à d'autres titres, comme Xenogears 2 donc.



La suite, vous la connaissez du coup : le film a fait un énorme flop (et était très mauvais, reconnaissez-le), Squaresoft y a perdu un paquet de pognon, l'organigramme de l'entreprise a été modifié en urgence, et l'éditeur a été obligé d'opérer sa fusion avec son concurrent Enix pour survivre sur le marché. Pendant ce temps, Monolith est parti chez Bandai Namco pour lancer sa trilogie Xenosaga au succès mitigé, avant de connaître (enfin) un début de gloire commerciale chez Nintendo grâce à Xenoblade.