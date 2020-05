[Rumeur] Le premier show PS5 pour le 3 juin [Rumeur] Le premier show PS5 pour le 3 juin

Déjà sous-entendu par plusieurs journalistes du secteur, la date du 3 juin semble bien être celle retenue pour le premier vrai show PlayStation 5, ce jour ayant été validé à la fois par Jason Schreier que Takashi Mochizuki, tous deux officiant chez Bloomberg.



Ce ne sera pas une surprise d'apprendre qu'il s'agira d'un event numérique, d'ailleurs le premier d'une série puisque si des jeux seront bien au programme, tout concernant la console ne sera pas dévoilée dans l'immédiat et si on peut espérez voir à quoi ressemblera la bête, inutile d'avoir grand espoir quant à une date de sortie précise, et encore moins le sacro-saint prix.



Bref, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que tout soit bien au programme dans une semaine tout pile.