2 millions de ventes pour Little Nightmares

Grâce au bouche-à-oreille et les promotions qui vont avec,aura clairement réussi à trouver son public : les développeurs annoncent que leur projet a dépassé les 2 millions de ventes en autant d'années (avec une version Switch entre temps).De quoi rappeler qu'une version Stadia arrivera le 1er juin (dont l'édition standard hors DLC sera offerte aux abonnés Pro) et qu'unest toujours en développement, sans aucune date pour le moment. Il s'agira d'ailleurs de la deuxième et dernière collaboration entre Bandai Namco et Tarsier Studios, ce dernier ayant été entre temps racheté par les voraces de THQ Nordic.