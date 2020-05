Famitsu : une énorme annonce le 4 juin Famitsu : une énorme annonce le 4 juin

Journaliste spécialisée dans tout ce qui tient de la technologie, le japonais Zenji Nishikawa a fait savoir qu'il tenait un « énorme scoop » qui paraîtra dans l'édition du 4 juin de Famitsu (donc même quelques jours avant avec les habituels leaks).



On est certes un peu habitué des teasings qui mènent à pas grand-chose mais l'homme ne semble pas déconner vu l'ampleur supposée de son information, qui sera selon lui du même poids que l'article PlayStation 5 de Wired paru l'année dernière.



« C'est un article en exclusivité mondial. Si vous voulez savoir si c'est un énorme scoop… c'est totalement le cas ! C'est un scoop sur une entreprise JV que tout le monde apprécie. Un truc fou. L'année dernière, Wired a eu l'article exclusif sur la PlayStation 5. C'est ce niveau de scoop. J'ai interviewé le personnel exécutif et technique d'une certaine entreprise, et c'est révolutionnaire. Vraiment, c'est une révolution. »



L'homme a ensuite sous-entendu que ça aurait rapport avec SEGA, tout en ajoutant que ça ne serait (évidemment) pas une Dreamcast 2. SEGA qui justement fêtera ses 60 ans la semaine prochaine, donc on peut commencer à placer ses billes sur une annonce d'importance et pourquoi pas un énorme deal avec un constructeur...