Blaster Master Zero 1 & 2 arrivent sur PS4

Comme on s'y attendait vu que ces versions sont déjà passées par la case des classification,etdébarqueront bien sur PlayStation 4, et ce à compter du 29 juin pour 9,99€ l'épisode.La petite surprise en revanche, c'est que PS4 comme Switch (où les titres sont dispos depuis un moment) auront également droit à une version boîte via les habitués de Limited Run Games, avec ouverture des précommandes ce vendredi 29 mai à 16h, dans plusieurs éditions que vous pouvez retrouver dans les visuels ci-dessous.