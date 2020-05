Après Streets of Rage 4, DotEmu déclare avoir ''trois autres projets similaires''

Quelques semaines après le lancement dequi a eu droit à des ventes « dépassant les attentes » de DotEmu, les principaux responsables du projet se sont retrouvés pour une session de questions/réponses avec la communauté via Reddit.Une partie des échanges a tourné autour du suivi du jeu, qui bénéficiera de quelques MAJ, notamment un petit rééquilibrage qui devrait donner davantage d'intérêt à Axel, ainsi que des DLC qui arriveront à coup sûr, même si les développeurs n'ont pas encore vraiment décidé quoi, et encore moins quand ça arrivera.Le plus intéressant restera qu'après ceet le très bon remake de, DotEmu a aujourd'hui « trois autres projets similaires » pour autant d'équipes, ce qui donne lieu à tous les fantasmes possibles, surtout quand Ben Fiquet de LizardCube balance toute son admiration pouret