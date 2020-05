Jump Force débute aujourd'hui sa Saison 2 Jump Force débute aujourd'hui sa Saison 2

Parce que le titre a rencontré un très bon succès sur son territoire cible (les USA), Jump Force reprend aujourd'hui son suivi avec l'arrivée de Shoto Todoroki de « My Hero Academia » au casting, vendu 3,99€ tout en faisant partie du Season Pass 2 à 17,99€.



Quatre autres personnages sont attendus pour ce Pass 2, dont l'identité n'a pas été dévoilé mais on sait déjà qu'ils seront tirés de Hunter x Hunter, YuYu Hakusho, Bleach et Jojo's Bizarre Adventure.



Enfin, n'oublions pas que la Switch doit encore accueillir le jeu cette année, directement dans une édition Deluxe qui inclura le Pass 1.