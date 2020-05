Yo-Kai Watch Jam sera donc un jeu à suivi Yo-Kai Watch Jam sera donc un jeu à suivi

Considéré aujourd'hui comme la dernière chance pour la licence aujourd'hui à bout de souffle, Yo-Kai Watch Jam sortira donc cet été au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et de façon assez surprenante : le lancement se fera uniquement en dématérialisé, et Level-5 veut en faire une pure production à suivi avec l'intention de fournir une grosse MAJ gratuite chaque mois. On sait notamment que l'expérience sera full solo à sa sortie avant de recevoir plus tard une option multi-joueurs.



Cela ne nous avance pas non plus trop sur le concept même si ça ressemble à de l'action-RPG façon « Blasters » en milieu scolaire, et on continue de se demander en occident si Yo-Kai Watch 4 est toujours prévu chez nous.