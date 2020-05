VR : SuperHot passe les 2 millions de ventes

La version VR devient officiellement de dépasser les 2 millions de ventes selon le studio (PC/PS4), ce qui constitue une énorme avancée pour ce titre qui n'en était encore qu'à 800.000 unités il y a environ un an (l'édition non-VR est elle million-seller depuis longtemps).Il s'agit du deuxième jeu VR à franchir ce cap (le premier étantdepuis mars dernier) et cette lente mais notable montée en puissance du secteur devrait peu à peu motiver de plus en plus de développeurs/éditeurs à l'avenir.