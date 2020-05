Minecraft dépasse les 200 millions de ventes Minecraft dépasse les 200 millions de ventes

En parallèle de la mutation récente de Mojang Studios (voir news plus bas), Microsoft annonce que Minecraft vient officiellement de dépasser la prodigieuse barre des 200 millions de ventes, ce chiffre incluant évidemment toutes les versions, dont celle sur mobile.



Une affaire décidément en or pour Microsoft vu qu'il s'est donc vendu 150 millions d'exemplaires depuis le rachat du studio et de la marque en 2014, avec encore une longue carrière devant lui (et plusieurs projets annexes dont un film), les MAJ continuant de s'accumuler, la communauté se montrant toujours active, en rajoutant que l'audience est à son meilleur, un peu aidé il est vrai par la période de confinement (+25 % de nouveaux joueurs, et un pic de +40 % pour les sessions multi).



Le titre accumule ces derniers temps une audience à plus de 120 millions de joueurs chaque mois.