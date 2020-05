NiOh 2 débutera son Season Pass fin juillet

Depuis peu à plus d'un million de ventes dans le monde,va pouvoir abordé cet été le point de départ de son Season Pass constitué de trois extensions « majeures », dont la première arrivera donc le 30 juillet, toujours sur PlayStation 4, aucun portage du jeu n'ayant encore été annoncé.Surnommé « Le Disciple de Tengu », ce DLC n'a encore rien offrir hormis un artwork ci-dessous, et la promesse d'avoir un scénario propre ainsi que ses boss, esprits, yo-kai et au moins une nouvelle arme qui modifiera le degré de vos compétences. Cet été verra également arriver, gratuitement, davantage de contenu post-game ainsi que de nouveaux modes de difficulté.On rappelle en outre, si vous n'avez pas rallumé le jeu depuis quelques temps, que la semaine dernière a vu l'arrivée de la MAJ 1.09 avec comme d'habitude une brouette de réajustements mais aussi de nouvelles missions, un esprit protecteur et un mode photo.