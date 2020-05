Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : quelques absents mais l'essentiel de la bande-son est bien là

Rebondissant sur l'annonce également effectuée la semaine dernière de la compilation, Activision a ouvert une liste Spotify pour dévoiler les 18 pistes d'époque retenues pour ce grand retour, à savoir :- « Police Truck » (Dead Kennedys)- « Superman » (Goldfinger)- « Jerry Was a Race Car Driver » (Primus)- « New Girl » (The Suicide Machines)- « Here and Now » (The Ernies)- « Euro-Barge » (The Vandals)- « Blood Brothers » (Papa Roah)- « Guerilla Radio » (Rage Against the Machine)- « Pin the Tail on the Donkey » (Naughty by Nature)- « You » (Bad Religion)- « When Worlds Collide » (Powerman 5000)- « No Cigar » (Millencolin)- « Cyclone » (Dub Pistols)- « May 16 » (Lagwagon)- « Subculture » (Styles of Beyond and Dieselboy)- « Heavy Metal Winner » (Consumed)- « Evil Eye » (Fu Manchu)- « Five Lessons Learned » (Swingin' Utters)Les plus fans auront donc remarqué que six morceaux manquent présents dans les originaux manquent à l'appel, faute d'une renégociation efficace sur les droits.Voici les absents :- « Screamer/Nothing to Me » (Speedealer)- « Cyco Vision » (Suicidal Tendencies)- « Committed » (Unsane)- « Bring the Noise » (Anthrax & Public Enemy)- « B-Boy Document 99 » (The High Mighty)- « Out With the Old » (Alley Life)Sortie prévue le 4 septembre sur PC, PS4 & One, et en attendant, vous êtes invités à écouter tout cela