Kenichiro Imaizumi a quitté Kojima Productions

C'était l'un des principaux bras droits de Hideo Kojima depuis bien longtemps et c'est après 20 ans de bons et loyaux services que le producteur Kenichiro Imaizumi quitte Kojima Productions. Ou plutôt « a quitté » puisque ce fait date de novembre dernier, juste après le lancement de, mais l'information n'a été rendue officielle qu'aujourd'hui sans que l'on sache les raisons de ce soudain départ, si ce n'est que l'homme a rejoint les rangs de Tencent Europe.Comme dit à l'instant, l'homme était loin d'être un inconnu depuis même l'époque Konami, ayant travaillé sur des jeux commeetavant de devenir le producteur attitré des MGS dès le troisième épisode, poursuivant ce job avec les suivants pour ensuite quitter Konami afin de rester aux cotés de Hideo Kojima pour le projetOn ignore donc si ce soudain départ est lié aux nombreuses rumeurs entourant le flou autour de la situation du studio, certains évoquant quelques brouilles avec Sony sur la production du précité (qui n'aurait pas rencontré les ventes attendues), d'autres parlant d'un rapprochement – néanmoins peu probable – avec Konami. Dans tous les cas, Kojima et son équipe continuent de faire part de leurs intentions de se lancer dans un jeu d'horreur après la tentative avortée