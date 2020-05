6 millions de ventes pour Dragon Ball Xenoverse 2 (et encore du contenu à venir) 6 millions de ventes pour Dragon Ball Xenoverse 2 (et encore du contenu à venir)

C'est dans les pages du dernier V-Jump que Bandai Namco vient d'annoncer que non seulement Dragon Ball Xenoverse 2 avait réussi à dépasser les six millions de ventes, mais aussi que sa carrière n'était toujours pas terminé puisqu'une nouvelle MAJ de contenu est déjà programmée avec au programme :



- Chronoa jouable (la demoiselle qui vous accueille)

- De nouveaux skins aux couleurs de Broly (cheveux et costumes)

- Un costume Supreme Kai of Time

- Tous les personnages pourront être désormais choisi comme partenaire sans restriction



Il n'est pas encore précisé si cette MAJ sera gratuite ou payante.