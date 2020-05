NiOh 2 passe enfin son premier million NiOh 2 passe enfin son premier million

Le démarrage fut bien plus lent que pour le premier épisode mais NiOh 2 sauve néanmoins l'honneur en dépassant enfin son premier million de ventes, palier qui aura pris tout de même 2 mois pour être atteint alors qu'il n'aura fallu que 2 semaines pour NiOh premier du nom.



Pour fêter cela, une nouvelle armure (voir visuel ci-dessous) est refourguée via une MAJ gratuite et le titre a encore le temps de voir son quota grimper grâce au maintien dans l'actualité de son Season Pass, et pourquoi pas un portage futur, du genre sur PC.