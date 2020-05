[FY] Sony : la PlayStation 4 passe les 110 millions (+ hausse sur le PS Plus et le numérique)

Dans ce qui constituera la dernière année où la PlayStation 4 sera sa seule console de Sony encore active, le constructeur affiche naturellement un CA et un bénéfice opérationnel en légère baisse (tout de même l'équivalent de 2 milliards d'euros de bénéfices d'avril 2019 à mars 2020), pour ce qui restera la deuxième plus grosse année de Sony Interactive, toujours considéré comme le poumon économique de Sony Corporation qui a depuis quelques années réussi à redresser la barre sur plusieurs de ses secteurs (musique et cinéma notamment).La pandémie très active en début d'année aura impacté d'une certaine façon les données avec 1,5 million de consoles vendues pendant le premier trimestre (plus mauvais résultat dans l'histoire de la machine), une mauvaise nouvelle contrebalancé par une hausse du nombre d'abonnés PS Plus (41,5 millions, dont 3 millions de plus en début d'année) mais aussi et bien sûr de jeux en dématérialisé : pour la première fois de l'histoire de Sony, les chiffres numériques ont été plus importants que le physique.La PlayStation 4 aura donc atteint les 110,4 millions de machines vendues, la classant parmi les plus grands succès du marché (même en incluant les nomades) avec toujours une avance sur le quota de la PS2 sur le même laps de temps, même si les analyses doutent du fait qu'elle parviendra à la dépasser sur la longueur, les transitions Next Gen se faisant plus naturellement et rapidement que par le passé, ce qui arrange également le constructeur.Enfin coté jeux, c'est 245 millions de ventes durant cette année fiscale (258 millions l'année précédente), un chiffre qui s'explique par les reports du premier trimestre mais également la chute des ventes first-party : ninin'avaient le poids commercial deetl'année précédente.Reste maintenant à parler PlayStation 5 mais l'heure n'est pas encore venue car alors qu'on s'attendait à quelques indices sur ce sujet, Sony a indiqué préférer reporter l'annonce de ses objectifs en août, maintenant le suspense sur le possible nombre de machines en stock les premiers mois. Dans tous les cas, la firme n'a pas changé ses plans : la console sortira en fin d'année et « aucun problème majeur » n'est pour le moment intervenu aussi bien pour la production hardware que software.