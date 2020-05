[Rumeur] La PlayStation 5 pour octobre ? [Rumeur] La PlayStation 5 pour octobre ?

Sauf mauvaise surprise, les plans pour un lancement de la Next Gen sont toujours signés pour cette fin d'année et on pourrait même avoir une précision supplémentaire face à la publication d'une nouvelle offre d'emploi de Sony Japan qui indique clairement que la sortie de la PlayStation 5 est programmée pour octobre 2020. Au Japon en tout cas, mais on sait que le constructeur souhaite cette fois un lancement mondial contrairement à celui de la PS4 (où l'occident avait été servi en premier).



En attente de confirmation justement, et à défaut d'avoir un indice supplémentaire sur ce sujet avant la future conférence de Sony, on gardera un œil sur les résultats fiscaux demain matin qui eux pourraient bien donner un indice, ou plutôt une validation de certaines rumeurs en cours (stipulant un stock assez réduit les premiers mois).