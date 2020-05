Avec Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft met fin à l'argument du ''toujours plus'' Avec Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft met fin à l'argument du ''toujours plus''

Les temps ont changé et l'époque où les éditeurs voulaient montrer qu'ils avaient la plus grosse par la taille du terrain de jeu ou le nombre d'annexes est révolu. Ou commence à l'être. Et Ubisoft l'a compris, eux qui à l'époque d'Assassin's Creed Odyssey étaient tout fiers d'annoncer la plus grande map de la série et plus de 300 quêtes secondaires avant de constater un « mouais » de la part du public, estimant que la taille ne rimait plus avec qualité et qu'il était difficile d'avoir le sourire devant des centaines d'annexes quand ceux qui avaient joué à Assassin's Creed Origins étaient incapables de se souvenir de plus de trois ou quatre missions secondaires vu le manque de narration et d'originalité.



Et devinez quoi ? Nous assistons à un changement de ton pour le futur Assassin's Creed Valhalla où, interrogé sur Twitter, l'un des responsables de communication (Malek Teffaha de son nom) a ouvertement dit que même si cet épisode englobera deux maps (la Norvège et les différents royaumes d'Angleterre), ce ne sera « ni l'épisode le plus long, ni celui avec la plus grande carte », reconnaissant que Ubisoft a écouté les critiques à ce sujet.



On croise donc les doigts, et on rappelle qu'on aura un plus large aperçu de ce nouveau cru lors de l'Inside Xbox à 17h00.