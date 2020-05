Dying Light 2 : retour sur l'enquête autour du chantier chaotique (et du report) Dying Light 2 : retour sur l'enquête autour du chantier chaotique (et du report)

Déjà auteur de Dead Island avant de se désolidariser de Deep Silver pour concevoir Dying Light dans son coin, Techland a en 2014 signé le plus gros coup de sa carrière, le précité ayant réussi à assurer un suivi pendant des années, majoritairement par des MAJ gratuites, et bénéficiera d'ailleurs d'un probable ultime DLC cet été aux couleurs de Hellraid.



C'est pourtant ce dernier cas qui traduisait déjà que tout ne se passait pas forcément comme prévu dans le locaux polonais du développeur. Car Hellraid, pour ceux qui s'en souviennent, était un équivalent de Dying Light à la sauce médiéval-fantastique, rebooté trois fois pour passer de la PS360 à l'actuelle génération pour ne devenir qu'un simple DLC, lui qui avait de bien plus belles prétentions fut un temps.



Un beau bordel qui laissait penser que Techland avait tout simplement l'intention de privilégier Dying Light 2, potentiellement plus porteur sur le plan commercial, mais qui n'empêche pas quelques couacs comme l'a récemment montré le calendrier de sortie. Annoncé en 2018 pour un lancement souhaité en 2019, cette suite a fini par basculer pour le printemps 2020 avant soudainement de disparaître du planning, n'ayant même plus de date de sortie.



On pouvait dès lors penser que le développeur allait nous refaire le même coup que pour le premier épisode : profiter du contexte pour un transfert sur la prochaine génération mais pendant que les responsables continuent d'affirmer que le jeu verra le jour sur PlayStation 4 et Xbox One (ainsi que sur PC, évidemment), d'autres raisons émergent du coté de nos confrères de PolskiGamedev ayant mené une enquête sur le sujet, où il ressort un chantier des plus chaotiques et le fait que quel que soit les supports qui accueilleront Dying Light 2, un lancement en 2020 ne semble plus de l'ordre du possible.



Certains développeurs sous anonymat ont fait part d'un moral en baisse et surtout d'une période de crunch qui s'étale sur la longueur, non pas à cause d'une sortie imminente, mais à cause des décisions prises par le réalisateur Adrian Ciszewski, déjà producteur de Dead Island, et qui n'a selon l'équipe aucunement les épaules pour gérer un tel projet, s'entêtant à imposer des idées pour finalement les annuler au dernier moment.



Car même si le réalisateur dirige l'équipe, l'organigramme sur ce type de projet fait que la tête pensante doit accorder sa confiance envers certains membres juste en dessous de lui, ce que Ciszewski semble incapable de faire, voulant sans cesse se mêler de chaque point et causant du coup quelques frictions sur le background, où tout le monde semble vouloir (encore aujourd'hui) modifier des choses sur les quêtes, les personnages, les factions… Ironie de la situation, le scénariste Chris Avellone (qui avait brillé chez Obsidian, notamment avec Fallout New Vegas) en paye le prix. S'il est pleinement respecté de ses collègues vu son talent et son expérience, beaucoup estime qu'il est tout simplement tombé au mauvais endroit vu que sa façon se concevoir des quêtes n'est aucunement en adéquation avec la structure d'un Dying Light.



Selon les mêmes sources, une cinquantaine d'employés ont quitté le projet (et la boîte) dont le directeur technique Pawel Rohleder alors qu'il était considéré comme un vétéran, présent chez Techland depuis 2007.



Et maintenant ? Hé bien difficile de déterminer où en est le projet. D'un coté, on nous explique que la plupart des choses sont en place et que quelque part, le projet est suffisamment bien avancé malgré l'absence de fenêtre de sortie, mais de l'autre, il est aussi cité que les éléments n'arrêtant pas d'être modifiés par les demandes d'Adrian Ciszewski et du reste de la direction, il est impossible de vraiment déterminer quand il entrera dans sa phase finale.



On ne sera donc pas surpris d'apprendre un jour ou l'autre le transfert sur PlayStation 5 et Xbox SX (ou en cross-gen) et quant aux rumeurs du rachat par Microsoft, elles sont balayées aussi bien officiellement par la directrice de communication, tandis que les employés (ceux sous anonymat) déclarent n'avoir rien entendu sur le sujet.