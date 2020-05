Avec PGA Tour 2K21, 2K Sports veut continuer de se renforcer dans le domaine du golf

Continuant de profiter de la discrétion d'Electronic Arts sur le marché depuis l'affaire Tiger Woods, 2K Games veut continuer à poser ses fesses dans le domaine du golf et annonce un renouvellement de son partenariat avec HB Studios () pour dévoiler, probable premier titre d'une longue franchise.Pas de supports ni de date pour le moment mais on peut imaginer que toutes les consoles (et le PC) seront concernées, et on en saura de toute manière davantage ce 14 mai avec une vraie présentation.