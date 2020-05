EA confirme que ses prochains jeux seront MAJ gratuitement pour la prochaine gen EA confirme que ses prochains jeux seront MAJ gratuitement pour la prochaine gen

Lors du traditionnel appel fait aux investisseurs, Electronic Arts a confirmé que tous ses projets à venir cette année (incluant les habituelles licences sportives ainsi qu'un remaster surprise) pourront fonctionner sur PlayStation 5 et Xbox Series X via une mise à jour gratuite.



Une évidence diront certains vu que les prochaines consoles seront rétrocompatibles mais il est bon de rappeler que ce n'est pas parce qu'un hardware propose cette option qu'elle sera 100 % effective pour la totalité du catalogue : libre à n'importe quel éditeur/développeur de refuser la rétro d'un jeu… pour vendre directement une nouvelle édition par la suite.



On ignore également si par MAJ gratuite, Electronic Arts parle d'une simple rétro sans amélioration justement, ou d'un véritable patch pour rendre un minimum honneur aux nouvelles machines. Dans un cas comme dans l'autre, il est tout aussi probable que des versions boîtes seront au rendez-vous pour garnir les rayons.