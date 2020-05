Yakuza : Like a Dragon déjà repéré sur Steam Yakuza : Like a Dragon déjà repéré sur Steam

On sait tous que Yakuza : Like a Dragon va un jour ou l'autre arriver en occident, juste qu'on attend l'annonce (et avec traduction FR si possible) mais il semblerait que la PlayStation 4 ne soit pas la seule concernée pour l'occasion.



Il s'avère en effet que Steam a déjà enregistré le jeu dans sa base de donnée, sous-entendant un lancement simultané sur les deux supports, soit une première pour la série qui jusqu'à présent prenait son temps sur supports Sony avant de tenter sa chance ailleurs (incluant la Xbox One et même la Wii U pour ceux qui s'en souviennent).



Plus qu'à attendre l'officialisation de tout cela.