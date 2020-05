Summer Game Fest : un event d'actu signé Geoff Keighley, étalé sur quatre mois

On savait que l'annulation de l'E3 allait créer quelques bouleversements dans l'espace JV mais c'est une véritable bataille rangée qui est en train de se mettre en place, entre plusieurs groupes tentant soudainement de tirer la couverture pour mettre en avant leur média.On sait par exemple que IGN et GamesRadar ont l'intention d'organiser quelque chose en juin mais Geoff Keighley voit beaucoup plus gros en annonçant le « Summer Game Fest 2020 », un event qui débutera ce mois-ci pour se terminer en août. Rien que ça.Mais comment cela va t-il s'organiser, et c'est la question qu'on se pose car tout juste comprend t-on en lisant un peu entre les lignes que différents éditeurs partenaires (voir liste ci-dessous) vont organiser des shows à tour de rôle et à rythme régulier pour présenter leurs futures productions, avec parfois de petites surprises : vu que personne ne pourra tester de jeux sur un showfloor, davantage de démos jouables vont se retrouver sur des Stores comme Steam, le Xbox Live et le PS Store.Un début de calendrier sera lâché prochainement, et voici donc ceux qui participeront, dans l'ordre alphabétique :- 2K Games- Activision- Bandai Namco- Bethesda- Blizzard- Bungie- CD Projekt Red- Digital Extremes- Electronic Arts- Microsoft- Private Division- Riot Games- Sony Interactive- Steam- Square Enix- Warner BrosDu beau monde donc, et davantage à venir dans les prochaines semaines. Quel que soit le rythme, ce show sur un peu moins de quatre mois s'achèvera fin août avec la conférence « Opening Night Live » de la GamesCom.