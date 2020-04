Nintendo propose une nouvelle période d'essai gratuit pour son service NSO (+ Nes & Snes) Nintendo propose une nouvelle période d'essai gratuit pour son service NSO (+ Nes & Snes)

Même si son suivi est globalement terminé, Splatoon 2 vous invitera à rejoindre sa communauté avec une nouvelle période d'essai gratuit qui débutera demain à midi puisqu'à mercredi prochain (23h59). Et si vous aimez le concept, le titre reste à -33 % sur l'eShop jusqu'au dimanche 10, et la difficile extension solo à -25 %.



On profite de cette petite information pour signaler que dans cette dernière ligne droite du confinement, Nintendo offre un petit cadeau spécial à ceux qui ne veulent toujours pas s'abonner au service NSO : la période d'essai est renouvelée même si vous en avez déjà profité, et vous pouvez donc de nouveau et dès à présent profiter de 7 jours gratuits sur le online et l'utilisation des différents jeux Nes & SuperNes.