[LEAK-SPOIL !] Les autres héros, et le grand méchant, au casting de Marvel's Avengers [LEAK-SPOIL !] Les autres héros, et le grand méchant, au casting de Marvel's Avengers

Ce n'est pas la première fois que ça arrive : la diffusion de sets LEGO à venir est susceptible de spoiler le contenu de certains jeux et cela semble de nouveau être le cas ici puisque la gamme de jouets la plus populaire du monde va profiter du Marvel's Avengers de Square Enix pour lancer de nouveaux packs.



Et… si l'on retrouve les héros déjà connus (mais pas Spider-Man, autant prévenir), plusieurs autres personnages sont au rapport, laissant entendre leur présence dans le jeu prévu en septembre :



- Black Panther

- Hawkeye

- Captain Marvel

- War Machine

- Nick Fury

- Loki

- M.OD.O.K.



Et là où le leak devient potentiellement vrai (on va prévenu en titre pour le SPOIL), c'est que les rumeurs évoquaient justement la présence de M.O.D.O.K. comme principal méchant de cette nouvelle adaptation.