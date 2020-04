Stadia : PUBG et Octopath Traveler en approche Stadia : PUBG et Octopath Traveler en approche

Le nouveau « Stadia Connect » se tiendra ce soir à 18h00 pour fêter le million d'abonnés, même si l'on sait que ce chiffre ne veut plus rien dire vu que Google a lancé une période d'essai gratuit de deux mois (et que les concernés sont inclus dans ce chiffre).



Mais dans tous les cas, l'occasion sera là pour annoncer de nouveaux jeux à venir sur le service et sachez que deux d'entre eux viennent d'être potentiellement leakés via l'organisme de classification :



- PlayerUnknown's Battlegrounds

- Octopath Traveler



C'est tout, et RDV dans quelques heures pour le reste.