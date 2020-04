Mobile : en attendant Arise, Tales of Crestoria sortira mondialement courant juin

On ignore quand Bandai Namco décidera de remettre en avant, ni même si ce nouvel épisode principal est encore prévu pour cette année, mais en attendant, les fans pourront éventuellement se tourner vers, spin-off à l'attention du monde mobile qui (surprenant sur ce marché) aura les honneurs d'une sortie mondiale au début du mois de juin.Pour les plus pressés, il sera même possible de s'essayer à ce F2P dans le cadre d'une bêta (d'ici deux semaines) en allant s'inscrire surafin de commencer à découvrir le système de combat, cette fois au tour par tour, et le scénario mettant en scène deux nouveaux venus qui auront néanmoins loisir de pouvoir invoquer les anciens héros de la franchise.