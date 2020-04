Doraemon Story of Seasons aussi sur PS4

Déjà disponible aussi bien sur Switch (115.000 ventes dans le monde) que sur PC via Steam, le cross-overva également faire un tour sur PlayStation 4, Bandai Namco ayant annoncé coup sur coup le portage, puis la date japonaise (30 juillet), et enfin celle qui nous concerne en Europe, soit le 4 septembre.Un petit événement pour les joueurs PlayStation vu que c'est la première fois que la marque « Story of Seasons » sort chez eux depuis la séparation avec la licence(elle entre les mains de Natsume qui n'a jamais réussi à faire grand-chose de notable depuis).