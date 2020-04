Xbox : le projet de The Initiative serait sous Unreal Engine 4 (+ quelques indices) Xbox : le projet de The Initiative serait sous Unreal Engine 4 (+ quelques indices)

Dans l'ombre, le studio « The Initiative » de Microsoft continue de bosser dur et encore heureux vu la masse de talents recrutés depuis l'ouverture des locaux. Le mystère reste donc complet sur le ou les premiers projets qui débouleront un jour ou l'autre sur PC et Xbox Series X, mais une pincée d'informations vient de tomber via (et c'est commun) une offre d'emploi assez éloquente.



L'équipe cherche en effet un expert de plus en programmation, et plus précisément avec toutes les connaissances requises sur l'Unreal Engine 4, mais pas que, puisque l'élu sera en charge de concevoir et développer « diverses armes, gadgets et un système de caméra de surveillance ».



Alors oui, c'est vague dit comme ça et le reste de l'offre n'apporte rien de plus que du random mais il est difficile de ne pas faire écho avec les rumeurs d'un retour de la franchise Perfect Dark, dans le cadre d'une suite ou d'un reboot, quelle que soit sa forme.