Charts UK : Animal Crossing N.H. encore et toujours roi du confinement

Alors que l'on commence à voir le bout du tunnel (jusqu'à un éventuel match retour), le Royaume-Uni comme à peu près n'importe quel autre pays continue de subir le confinement où Animal Crossing : New Horizons reste le maître du game depuis le début de l'année, allant même jusqu'à se permettre un boost de 53 % par rapport à la semaine dernière.



De la Switch, on remarquera également le retour de Ring Fit Adventure grâce à de nouvelles livraisons dans les grandes surfaces autorisées à ouvrir, mais inutile que ceux qui nous lisent de là-bas se précipitent demain matin : on nous signale que le stock est de nouveau épuisé.



Enfin, l'entrée de la semaine, vous ne la remarquerez pas puisque c'est Trials of Mana qui se contente de la 16ème place, ce qui n'est pas non plus trop mal vu le contexte, encore plus sur un marché qui ne voue pas une immense adoration envers le J-RPG. Notons en passant que pour ce qui concerne les versions physiques, c'est la Switch qui l'emporte (61%).



1. Animal Crossing : New Horizons (+1)

2. FIFA 20 (-1)

3. Call of Duty : Modern Warfare (=)

4. Ring Fit Adventure (+6)

5. Grand Theft Auto V (+1)

6. Star Wars Jedi : Fallen Order (-1)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Final Fantasy VII Remake (-4)

9. Luigi's Mansion 3 (=)

10. Red Dead Redemption 2 (+4)