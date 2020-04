Bourse : l'investisseur ValueAct mise plus d'1 milliard de dollars sur l'avenir de Nintendo Bourse : l'investisseur ValueAct mise plus d'1 milliard de dollars sur l'avenir de Nintendo

L'une des puissantes sociétés d'investissement, ValueAct Capital Partners, vient de lâcher un gros coup dans la bourse en déclarant avoir depuis un an racheté 2,6 millions d'action chez Nintendo (2 % de l'entreprise donc), soit l'équivalent de 1,1 milliard de dollars.



Contacté par l'agence Reuters, ValueAct a fait savoir avoir rencontré la direction de Nintendo et adopte aujourd'hui clairement la vision de son nouveau PDG Shuntaro Furakawa, car même si Big N n'a pas (proportionnellement parlant) grossi autant que Activision et EA ces dernières années, l'envie de se diversifier (cinéma, parc d'attraction…) et surtout la puissance grimpante du numérique devraient selon eux pousser l'entreprise vers des strates surélevées dans les années à venir.



« Nous pensons que Nintendo va devenir l'un des plus grands représentants au monde des services de média numérique en côtoyant Netflix, Disney+, Tencent et Apple. »



Pour ce genre d'entreprise, avoir en poche 2 % de Nintendo est suffisant pour tenter d'obtenir des sièges au conseil d'administration, chose que ValueAct n'a pas encore réclamé, préférant rester dans le cadre des « conseils ».



Quoi qu'il en soit, l'apport d'un tel investisseur (qui a déjà siégé au conseil de Microsoft ou encore Adobe) a pleinement rassuré les spécialistes du business : la valeur boursière de Nintendo a directement grimpé de 4,9 % suite à cela.