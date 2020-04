Kickstarter : Sabotage (The Messenger) fait le plein de billets verts pour Sea of Stars

La magie des beaux pixels d'époque, ça fonctionne encore et Sabotage Studio (auteur de) vient de signer un très bon coup avec, sa tentative RPG old-school qui vient de terminer sa campagne Kickstarter avec un énorme succès : 1,6 millions de dollars canadiens récoltés (plus de 25.000 contributeurs) alors que les développeurs n'en souhaitaient que 133.000 au départ.Le premier trailer est suffisamment parlant mais pour rappel, ce RPG s'appuiera sur des mécaniques de combo demandant un minimum de stratégie et de synergie entre les six personnages jouables, en notant que malgré son coté tour par tour, il n'y aura aucune réelle transition entre l'exploration et les combats, à l'instar par exemple d'undont, coïncidence, on retrouve le compositeur Yasunori Mitsuda qui viendra épauler Eric W.Brown qui avait déjà très bien bossé sur le précédent jeu du studio.Patience en revanche puisque le lancement n'est prévu que pour 2022 sur PC et « consoles » (aucune précision sur ce point), sachant que les différents paliers n'arriveront en MAJ qu'après la sortie du jeu de base (dont un mode spécial coop et du New Game+ avec nouvelle fin), sans oublier un DLC, gratuit pour les backers, payant pour les autres.