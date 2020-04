Après 5 ans de silence, Wild donne des nouvelles avec quelques concept-art Après 5 ans de silence, Wild donne des nouvelles avec quelques concept-art

Voilà déjà six ans que Sony et Wild Sheep Studios (la nouvelle boîte de Michel Ancel) ont annoncé Wild, un jeu d'aventure et de survie en monde ouvert, s'offrant un deuxième trailer en 2015 avant un silence très perturbant, le créateur semblant aujourd'hui consacré toute son attendu sur Beyond Good & Evil 2 au point de se demander s'il n'y a pas eu une annulation en cours de route.



Pourtant, en 2019, peu après le réenregistrement de la marque du coté de Sony, l'un des développeurs a confirmé que le projet était toujours actif et comme pour le prouver seulement aujourd'hui, voilà que le site officiel s'est discrètement mis à jour en proposant une poignée de concept-art à retrouver ci-dessous.



Rien de plus, et vu le timing, on peut légitimement se demander si le chantier n'a pas depuis été transféré sur PlayStation 5, ce qui ne serait pas une première dans l'industrie (encore récemment d'ailleurs).