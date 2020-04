[LEAK] Crysis Remastered sur tous les supports

Bon bah plus de doute : le retour dese fera bien dans le cadre d'un simple remaster (pour le moment), les ninjas du web ayant découvert une page cachée sur le site officiel de Crytek qui lâche toutes les informations attendues :- Rehausse au niveau des textures- Nouveaux effets- Ray Tracing- Sortie prévue sur PC, PlayStation, Xbox mais également SwitchEt oui, les natures des PlayStation et Xbox ne sont pas encore clairement spécifiées, donc si la PS4 et la One devraient être sans nulle doute au rapport, peut être que tout cela concernera également les futures PS5 et SX (qui elles aussi pourront bénéficier du Ray Tracing du coup).- Bien confirmé sur PC, PS4, One, Switch.