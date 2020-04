One Piece PW4 : le 1er perso DLC connu

Révélé dans les pages du magazine Weekly Jump, le premier des neuf personnages du Season Pass deira donc piocher dans l'arc Whole Cake Island avec Charlotte Smoothie, 14ème fille de Big Mom et nouveau représentant de « grande taille » dans le casting avec ses quelques 4m60.Ce premier DLC arriver a dans le courant de l'été sur tous les supports et aucun indice n'a encore été fourni sur les huit autres représentants du pass.