Charts Japon : bon départ pour Resident Evil 3, et Animal Crossing qui passe les 3 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 30 mars au 5 avril 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pendant quesigne une excellente troisième semaine pour devenir le quatrième titre à dépasser les 3 millions d'unités uniquement en physique (le dernier, c'est), le remake defait lui son entrée après environ 190.000 unités, soit moins que le précédent remake (250.000 pour RE2) et finalement quasiment autant queà sa sortie.On attend tous le prochain rapport pour voir les effets de, notamment sur la PlayStation 4 qui approche de ses 9 millions LTD, toujours bien loin d'une Switch qui entame néanmoins une chute qui ne pas s'arrêter de si tôt : on rappelle que Nintendo a annoncé la fin remporaire des livraisons dès cette semaine pour cause de Covid-19.