Covid-19 : au Japon, Nintendo met provisoirement fin aux livraisons de Switch Covid-19 : au Japon, Nintendo met provisoirement fin aux livraisons de Switch

Les charts coté Japon risque de prendre une bien drôle d'allure dans les temps à venir : Nintendo vient d'annoncer mettre fin aux livraisons de Switch sur l'archipel dès cette semaine, tous modèles confondus, pour n'honorer que les précommandes en cours. Sont également concernés par cette future rupture massive les accessoires (donc joycons) et le désormais sacro-saint Ring Fit Adventure.



Une situation qui devrait perdurer puisque les sources de Nikkei indique qu'aucune date n'est encore déterminée pour la reprise des livraisons, et bien entendu, la Switch sera loin d'être l'unique victime de l'actuelle période : en état d'urgence, le Japon a appelé six de ses régions à fermer certains magasins non essentiels, impliquant donc les revendeurs JV.