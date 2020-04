De nouvelles rumeurs sur Resident Evil 8 De nouvelles rumeurs sur Resident Evil 8

L'insider Dusk Golem, qui commence à avoir la langue aussi pendue que Jason Schreier, revient sur le cas du futur Resident Evil 8 avec une révélation de taille (sans mauvais jeu de mot) : le titre aurait dû être à la base Resident Evil Revelations 3 mais la qualité du projet et son orientation apparemment surprenante aurait poussé à Capcom à augmenter le budget et ajouter un an de développement pour le transformer en épisode « principal ».



La sortie tomberait courant 2021, avec un format cross-gen pour toucher le plus grand nombre (donc on va imaginer PC, PS4, One, PS5, SX), le tout gardant une vue à la première personne à l'instar de Resident Evil 7.



Les rumeurs ne disent en revanche pas encore si les supports Sony (et éventuellement PC) récupéreront à nouveau une compatibilité PSVR.